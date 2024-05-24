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Самая опасная ягода: а мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем

Врач назвала популярную ягоду одной из самых вредных.

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Виноград под запретом? Врач назвала популярную ягоду одной из самых вредных

В мире здорового питания даже самые аппетитные продукты могут оказаться под прицелом критики. Недавно врач-гастроэнтеролог компании "СберЗдоровье" Дарья Утюмова в интервью для Газета.ру назвала виноград одним из самых вредных для организма видов ягод.

Главная претензия – высокое содержание глюкозы. "Всего 100 граммов винограда содержат 16 граммов сахара!", – предупреждает Дарья Утюмова. Это делает виноград нежелательным лакомством для людей с диабетом, циррозом печени, а также для тех, кто следит за своим весом.

Но и это еще не все. По словам врача, виноград – сильный аллерген из-за высокой концентрации витамина С. Кроме того, он стимулирует выработку желудочного сока, что опасно для людей с гастритом и язвенной болезнью.

Конечно, отказываться от винограда полностью необязательно. Однако важно помнить о мере и прислушиваться к своему организму. А при наличии хронических заболеваний лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем лакомиться сладкими ягодами.

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