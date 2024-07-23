«Самая красивая мотоциклистка страны». В Турции погибла блогер «МотоТаня»

Трагедия разыгралась на дорогах Турции, унесшая жизнь известной российской мотоциклистки и блогера Татьяны Озолиной, известной в социальных сетях как «МотоТаня».

По информации от местных источников, несчастный случай произошел рядом с городом Милас, когда Татьяна и другой мотоблогер Онур Обут столкнулись на мотоциклах. Они направлялись из Измира в Бодрум в составе мотоциклетной группы.

Онур Обут получил серьезные травмы и был немедленно госпитализирован, тогда как Татьяна скончалась на месте происшествия. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать потеря управления. На месте происшествия были обнаружены номерные знаки и шлем Татьяны, которые часто мелькали в ее видео.

Татьяна Озолина была не просто популярной фигурой в мире мотоциклизма, она стала символом красоты и мастерства для миллионов ее подписчиков. Начав свою карьеру в Омске, где она была признана одной из самых красивых женщин города, Татьяна впоследствии переехала в Москву, где и начала свои первые шаги к славе в мотоспорте. Ее блог в TikTok насчитывал 5 миллионов подписчиков, а на YouTube — около 2 миллионов.

Эта потеря оставила глубокий след в сердцах многих, кто знал и любил Татьяну как выдающегося человека и блогера. В сообществах, где она была известна, уже начались акции памяти.