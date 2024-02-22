Сало солите только так: вкуснее вы точно еще не ели

Была предложена новаторская методика приготовления сала, которая добавляет ему изысканный аромат и вкус.

Рецепт:

Потребуется 150 г сахара, 500 г соли, пять зубчиков чеснока, три лавровых листа, а также по одной ч.л. черного молотого перца, сладкой паприки и хмели-сунели на каждый килограмм свиного сала.