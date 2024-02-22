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· Артем Акчурин

Сало солите только так: вкуснее вы точно еще не ели

Сало солите только так: вкуснее вы точно еще не ели

povarenok.ru

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Была предложена новаторская методика приготовления сала, которая добавляет ему изысканный аромат и вкус.

Рецепт:

Потребуется 150 г сахара, 500 г соли, пять зубчиков чеснока, три лавровых листа, а также по одной ч.л. черного молотого перца, сладкой паприки и хмели-сунели на каждый килограмм свиного сала.

  1. Сало нарезается на порционные кусочки размером примерно 10 см в длину и 5 см в ширину.
  2. Каждый кусочек обмакивается в сахар и заворачивается в пергаментную бумагу, после чего оставляется в холодильнике на 12 часов.
  3. Затем сало промывается под холодной проточной водой и вытирается салфетками.
  4. Для посолки готовится смесь: в большой миске смешиваются измельченный лавровый лист, перец, паприка, пропущенный через пресс чеснок, хмели-сунели и соль.
  5. Каждый кусочек сала покрывается этой смесью и снова заворачивается в пергаментную бумагу, затем помещается в холодильник.
  6. Через пять-семь дней соленое сало будет полностью готово. По совету автора дзен-канала "Людмила Плеханова. Готовим вместе", его можно хранить в морозильной камере.

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