Сало солите только так: вкуснее вы точно еще не ели
povarenok.ru
Была предложена новаторская методика приготовления сала, которая добавляет ему изысканный аромат и вкус.
Рецепт:
Потребуется 150 г сахара, 500 г соли, пять зубчиков чеснока, три лавровых листа, а также по одной ч.л. черного молотого перца, сладкой паприки и хмели-сунели на каждый килограмм свиного сала.
- Сало нарезается на порционные кусочки размером примерно 10 см в длину и 5 см в ширину.
- Каждый кусочек обмакивается в сахар и заворачивается в пергаментную бумагу, после чего оставляется в холодильнике на 12 часов.
- Затем сало промывается под холодной проточной водой и вытирается салфетками.
- Для посолки готовится смесь: в большой миске смешиваются измельченный лавровый лист, перец, паприка, пропущенный через пресс чеснок, хмели-сунели и соль.
- Каждый кусочек сала покрывается этой смесью и снова заворачивается в пергаментную бумагу, затем помещается в холодильник.
- Через пять-семь дней соленое сало будет полностью готово. По совету автора дзен-канала "Людмила Плеханова. Готовим вместе", его можно хранить в морозильной камере.