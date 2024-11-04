Салат «Наслаждение» идеален на Новый Год: гораздо круче опостылевших «Оливье» и «Шубы»

Каждый Новый год на столе появляются традиционные блюда — «Оливье» и «Селедка под шубой». Однако в 2025 году к ним присоединяется новый кулинарный тренд — салат «Наслаждение».

Этот салат уже покоряет сердца гурманов и обещает стать любимым блюдом праздничного стола. Освежающий вкус и оригинальная подача делают его по-настоящему особенным, а готовится он просто и быстро. Расскажем, как приготовить этот салат, чтобы гости точно остались довольны!

Почему «Наслаждение» — идеальный выбор для новогоднего стола?

Новогодние застолья обычно включают в себя множество сытных и калорийных блюд, и «Наслаждение» отлично сбалансирует их своим лёгким и необычным вкусом. Он прекрасно подходит к праздничному меню благодаря свежим ингредиентам и необычному сочетанию продуктов. К тому же этот салат прекрасно смотрится на столе — свежие яркие цвета создают ощущение праздника и уюта.

Ингредиенты для салата «Наслаждение»

Для приготовления «Наслаждения» вам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г копчёной курицы или ветчины (можно заменить на слабосолёного лосося для варианта с рыбой);

2 крупных помидора;

1 большой болгарский перец (лучше красный);

1 огурец;

100 г сыра твёрдых сортов;

2-3 яйца;

1 зубчик чеснока;

листья салата для подачи;

майонез или греческий йогурт для заправки (по вкусу);

зелень для украшения.

Пошаговый рецепт

Подготовьте ингредиенты. Курицу или ветчину нарежьте кубиками. Если вы решили использовать лосося, нарежьте его тонкими ломтиками. Сыр также нарежьте кубиками или натрите на крупной тёрке. Овощи. Помидоры и огурец нарежьте кубиками. Болгарский перец очистите от семян и также нарежьте небольшими кусочками. Яйца. Отварите яйца до готовности, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Чеснок и заправка. Пропустите зубчик чеснока через пресс и смешайте с майонезом или греческим йогуртом. Заправка придаст салату пикантный вкус. Сборка салата. На красивое блюдо выложите листья салата. Смешайте все ингредиенты с заправкой и выложите смесь на листья. Сверху украсьте зеленью и добавьте немного сыра, если желаете.

Советы по подаче

Салат «Наслаждение» можно подавать порционно в стеклянных бокалах — это добавит изысканности и подчеркнет праздничный вид блюда. Также можно выложить его слоями, чередуя ингредиенты для более эффектной подачи. Яркие цвета овощей и нежная текстура заправки делают салат невероятно привлекательным на вид, что добавит шарма новогоднему столу.

Салат «Наслаждение» — это удачная альтернатива классическим «Оливье» и «Шубе». Лёгкий, освежающий и в то же время сытный, он идеально вписывается в атмосферу праздника, даря гостям новые вкусовые впечатления. Пусть этот Новый год станет особенным не только благодаря подаркам, но и удивительным вкусом нового салата на вашем столе. Попробуйте приготовить «Наслаждение» и удивите гостей его неповторимым вкусом и ярким видом!