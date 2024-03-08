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Салат «Французский шик» покорит всех: варить ничего не надо: только нарезать, смешать и подать

Салат «Французский шик» покорит всех: варить ничего не надо: только нарезать, смешать и подать

novyefoto.ru

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Ищете легкое и вкусное блюдо для вечеринки или обеда? Представляем вам салат «Французский шик» - удивительно простой в приготовлении, но в то же время изысканный и вкусный рецепт.

Часто в современном мире времени на кулинарные творения бывает не так много, но это не значит, что вы должны отказываться от удовольствия насладиться вкусным и питательным блюдом. Салат «Французский шик» - прекрасный пример того, как можно приготовить что-то вкусное и элегантное, не тратя на это много времени.

Чтобы приготовить этот салат, вам понадобятся всего лишь несколько простых ингредиентов, которые, скорее всего, у вас уже есть в холодильнике. Вот что вам понадобится:

  • 300 грамм куриного филе, предварительно отваренного или запеченного
  • 200 грамм свежих огурцов
  • 200 грамм помидоров черри
  • 100 грамм сыра
  • 1 луковица
  • Зелень (укроп, петрушка - на ваш выбор)
  • Майонез или йогурт для заправки
  • Соль и перец по вкусу

Теперь, когда у вас все ингредиенты под рукой, давайте приступим к приготовлению.

  1. Начните с куриного филе. Если у вас нет готового филе, приготовьте его, предварительно нарезав на небольшие кубики.
  2. Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами.
  3. Огурцы нарежьте кубиками, помидоры черри - на половинки.
  4. Сыр натрите на крупной терке.
  5. Смешайте все ингредиенты в большой миске, добавьте майонез или йогурт, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.
  6. Подавайте салат, украсив его свежей зеленью.

И вот ваш салат «Французский шик» готов к подаче на стол! Этот великолепный и легкий в приготовлении рецепт покорит всех гостей и станет вашим фаворитом на любом празднике или обычном семейном обеде. Попробуйте его уже сегодня и наслаждайтесь вкусом и простотой приготовления!

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