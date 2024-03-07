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Салат «Французский шик» покорит любую даму 8 марта: варить ничего не надо: только нарезать, смешать и подать

Салат «Французский шик» покорит любую даму 8 марта: варить ничего не надо: только нарезать, смешать и подать

salda.ws

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На 8 марта, когда на стол подаются множество блюд, салаты становятся незаменимыми. Чтобы не тратить часы у плиты, хозяйки придумывают быстрые и простые рецепты. Сообщают Хибины.ру.

Для приготовления салата "Французский шик" вам потребуется всего несколько минут, нет необходимости варить что-либо, только нарезать и смешать ингредиенты.

Возьмите:

- Зеленый горошек - 1 банка;
- Ветчина - 100 г;

- Свежий огурец - 1 шт.;
- Болгарский перец - 1 шт.;
- Твердый сыр - 100 г;
- Соль, специи - по вкусу;
- Сметана для заправки.

Избавьтесь от жидкости у горошка. Смешайте его с нарезанным огурцом, перцем, ветчиной и крупно натертым сыром. Подсолите салат, добавьте специи по своему вкусу.

Заправьте салат "Французский шик" сметаной и сразу подавайте к столу. Он получается нежным, но сытным, женщинам он обязательно понравится. Приятного аппетита!

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