Салат «Французский шик» покорит любую даму 8 марта: варить ничего не надо: только нарезать, смешать и подать
salda.ws
На 8 марта, когда на стол подаются множество блюд, салаты становятся незаменимыми. Чтобы не тратить часы у плиты, хозяйки придумывают быстрые и простые рецепты. Сообщают Хибины.ру.
Для приготовления салата "Французский шик" вам потребуется всего несколько минут, нет необходимости варить что-либо, только нарезать и смешать ингредиенты.
Возьмите:
- Зеленый горошек - 1 банка;
- Ветчина - 100 г;
- Болгарский перец - 1 шт.;
- Твердый сыр - 100 г;
- Соль, специи - по вкусу;
- Сметана для заправки.
Избавьтесь от жидкости у горошка. Смешайте его с нарезанным огурцом, перцем, ветчиной и крупно натертым сыром. Подсолите салат, добавьте специи по своему вкусу.
Заправьте салат "Французский шик" сметаной и сразу подавайте к столу. Он получается нежным, но сытным, женщинам он обязательно понравится. Приятного аппетита!
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