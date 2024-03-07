Салат «Французский шик» покорит любую даму 8 марта: варить ничего не надо: только нарезать, смешать и подать

На 8 марта, когда на стол подаются множество блюд, салаты становятся незаменимыми. Чтобы не тратить часы у плиты, хозяйки придумывают быстрые и простые рецепты. Сообщают Хибины.ру.



Для приготовления салата "Французский шик" вам потребуется всего несколько минут, нет необходимости варить что-либо, только нарезать и смешать ингредиенты.



Возьмите:



- Зеленый горошек - 1 банка;

- Ветчина - 100 г;



- Свежий огурец - 1 шт.;- Болгарский перец - 1 шт.;- Твердый сыр - 100 г;- Соль, специи - по вкусу;- Сметана для заправки.Избавьтесь от жидкости у горошка. Смешайте его с нарезанным огурцом, перцем, ветчиной и крупно натертым сыром. Подсолите салат, добавьте специи по своему вкусу.Заправьте салат "Французский шик" сметаной и сразу подавайте к столу. Он получается нежным, но сытным, женщинам он обязательно понравится. Приятного аппетита!