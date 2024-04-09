Сахар в крови снизится всего за пару минут: сделайте легкое движение после еды — крайне полезно для диабетиков

Диабетолог Диана Битики раскрыла простой метод снижения уровня сахара в крови. Она утверждает, что исследования показали его эффективность уже через 2-5 минут.

После еды, особенно богатой углеводами, уровень сахара в крови быстро поднимается. У здорового организма активируется инсулин, который вернет уровень глюкозы к норме в течение двух часов после приема пищи. Легкая прогулка может ускорить этот процесс и улучшить показатели глюкозы в крови, что особенно важно для людей с диабетом.

"Наши мышцы начинают активно использовать глюкозу из недавно употребленной пищи для получения энергии. Это способствует снижению уровня сахара в крови", - отметила специалист.

Она рекомендует не заниматься спортом сразу после еды, однако уже небольшая 2-минутная прогулка может значительно улучшить параметры.

Результаты исследования, опубликованного в Journal of the American College of Sports Medicine, подтверждают слова Битики: краткие 5-минутные прогулки каждые полчаса способны снизить скачки уровня сахара в крови на целых 60%.