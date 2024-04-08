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Сахар в крови снизится всего за 2 минуты: сделайте легкое движение после еды — крайне полезно для диабетиков

Сахар в крови снизится всего за 2 минуты: сделайте легкое движение после еды — крайне полезно для диабетиков

gemotest.ru

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Диана Битики, специалист по диабету, раскрыла простой метод снижения уровня сахара в крови. По её утверждению, исследования показали, что этот метод начинает действовать уже через 2−5 минут.

Битики отметила, что после приема пищи, особенно богатой углеводами, уровень сахара в крови мгновенно поднимается. У здоровых людей активизируется инсулин, и уровень сахара возвращается к норме в течение двух часов после еды. Для ускорения этого процесса и улучшения показателей глюкозы в крови, помогает легкая ходьба, особенно полезная для людей с диабетом.

"Наши мышцы начинают использовать глюкозу из пищи, чтобы получить энергию. Это приводит к снижению уровня сахара в крови", - отметила эксперт.

По мнению специалистки, следует избегать физических упражнений сразу после еды, однако уже двухминутная прогулка значительно улучшит показатели.

Проведенное исследование, опубликованное в журнале Journal of the American College of Sports Medicine, подтверждает слова Битики. Данные показали, что пятиминутные прогулки каждые полчаса снижают колебания уровня сахара в крови на целых 60%.

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