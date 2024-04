Сахар в крови снизится моментально: сделайте одно легкое движение после еды — крайне полезно для диабетиков

Доктор Диана Битики раскрыла простой метод снижения уровня сахара в крови, который, по ее словам, начинает действовать за 2-5 минут.

Она отметила, что после приема пищи, особенно богатой углеводами, уровень сахара в крови резко поднимается. У здоровых людей инсулин начинает свою работу, и уровень сахара в крови возвращается к норме через два часа после еды. Для ускорения этого процесса и улучшения уровня глюкозы в крови рекомендуется легкая ходьба, особенно полезная для людей с диабетом.

"Наши мышцы активно используют глюкозу из употребленной пищи в качестве источника энергии. Это приводит к снижению уровня сахара в крови", - подчеркнула специалист.

Доктор советует избегать интенсивных физических упражнений сразу после еды, однако уже 2-минутная прогулка может значительно улучшить общие показатели.

Поддерживают слова Битики данные исследования, опубликованные в Journal of the American College of Sports Medicine. Они показывают, что короткие 5-минутные прогулки каждые полчаса снижают колебания уровня сахара в крови на целых 60%.