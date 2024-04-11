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Сахар в крови снизится моментально: сделайте легкое движение после еды — крайне полезно для диабетиков

Сахар в крови снизится моментально: сделайте легкое движение после еды — крайне полезно для диабетиков

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Диабетолог Диана Битики сообщила простой метод снижения уровня сахара в крови, утверждая, что исследования показали его эффективность уже через 2-5 минут.

Эксперт отметила, что после приема пищи, особенно богатой углеводами, уровень сахара в крови мгновенно увеличивается. У здоровых людей инсулин начинает действовать, и уровень сахара в крови возвращается к норме через два часа после еды. Для ускорения этого процесса и улучшения показателей глюкозы в крови рекомендуется легкая ходьба, особенно полезная для диабетиков.

«Наши мышцы активно используют глюкозу из недавно принятой пищи для получения энергии. Из-за этого уровень сахара в крови снижается», — подчеркнула специалист.

Согласно словам доктора, не стоит заниматься спортом сразу после еды, но уже 2-минутная прогулка может значительно улучшить показатели.

Эти слова Битики подтверждает исследование, опубликованное в Journal of the American College of Sports Medicine. Результаты демонстрируют, что 5-минутные прогулки каждые полчаса снижают колебания уровня сахара в крови на целых 60%

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