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Сахар в крови понизится всего за пару минут: сделайте легкое движение после еды — крайне полезно для диабетиков

Сахар в крови понизится всего за пару минут: сделайте легкое движение после еды — крайне полезно для диабетиков

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Диабетолог Диана Битики раскрыла простой способ снижения уровня сахара в крови, утверждая, что результаты исследований показывают его эффективность уже через 2−5 минут.

Она подчеркнула, что после приёма пищи, особенно богатой углеводами, уровень сахара в крови резко повышается. У здоровых организмов начинает действовать инсулин, который возвращает уровень сахара в крови к норме примерно через два часа после приёма пищи. Лёгкая ходьба может ускорить этот процесс и улучшить уровень глюкозы в крови, что особенно ценно для людей с диабетом.

Эксперт отметила: "Наши мышцы активно поглощают глюкозу из пищи для получения энергии, что приводит к снижению уровня сахара в крови".

По её словам, заниматься спортом сразу после еды не рекомендуется, однако даже короткая 2-минутная прогулка значительно улучшит показатели.

Подтверждением её слов служит исследование, опубликованное в Journal of the American College of Sports Medicine. Результаты исследования указывают на то, что 5-минутные прогулки каждые полчаса снижают колебания уровня сахара в крови на целых 60%.

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