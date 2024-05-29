Садоводы неприятно удивлены: в Госдуме рассказали об изъятии дачных участков

Садоводы, не пользующиеся участками более трех лет, будут лишены права на них.

Заброшенные земельные участки представляют собой серьезную проблему для городов и поселков, заметила Светлана Разворотнева, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Освоение земель означает их приведение в пригодное состояние. План освоения будет подготовлен до 15 января 2025 года, а критерии неиспользования участков установит правительство.

В Минюсте отмечают, что неясно, какие именно признаки неиспользования участков определит кабинет министров, учитывая разнообразное использование садовых и огородных участков в том числе для отдыха.