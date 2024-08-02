С завтрашнего дня жизнь всех неработающих россиян изменится раз и навсегда: Татьяна Голикова раскрыла указ

В 2024 году Россия приступила к обширным изменениям в пенсионной системе, что затрагивает как экономику, так и социальный уклад страны.

Отмечается повышение минимального размера пенсий до 18 521 рубля с июля, что стало возможным благодаря увеличению государственных финансирований.

Среди наиболее значимых изменений — приостановка выхода на пенсию по возрасту до 2027 года с последующим поэтапным увеличением пенсионного возраста: до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, начиная с 2028 года. Это предполагает стратегическое переосмысление времени выхода на пенсию.

Также установлены специальные условия для определённых групп граждан, включая инвалидов и лиц, работающих в особо тяжёлых и вредных условиях, предоставляющие им возможность досрочного выхода на пенсию.

Квалификационные требования к стажу также были пересмотрены: в 2024 году необходимый стаж составляет 14 лет, с увеличением до 15 лет в следующем году. Необходимый пенсионный коэффициент на 2024 год — 25,8, который увеличится до 28,2 в 2025 году.

Эти меры, несмотря на потенциальное увеличение государственных расходов и возможное усиление бюджетного дефицита, направлены на расширение трудовых ресурсов и повышение качества жизни пенсионеров. Ожидается, что реформы способствуют экономической стабилизации и улучшению социальной защиты граждан в пожилом возрасте.