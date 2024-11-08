«С завтрашнего дня». Вводится новый запрет по отпускам для россиян

В ближайшее время в России вступят в силу новые правила предоставления отпуска «с завтрашнего дня». Парламентарии внесли законопроект, который облегчит процедуру получения срочного отпуска для сотрудников и внесёт изменения в порядок выплаты отпускных.

Эти меры направлены на устранение существующих трудностей и сделают отдых доступнее даже в ситуациях, требующих незамедлительного выхода в отпуск.

В чём суть нового закона?

Согласно действующему законодательству, отпускные должны быть выплачены за несколько дней до начала отпуска. Если же сотруднику необходимо уйти в отпуск экстренно, с минимальным уведомлением, компания зачастую не успевает вовремя перечислить средства. В таких случаях работодатели предлагают неоплачиваемый отпуск. Новые поправки решат этот вопрос, позволив выплачивать отпускные даже при коротком сроке подачи заявления.

Новый порядок выплаты отпускных

Законопроект предлагает следующую схему: если заявление на отпуск подано срочно, компания сможет зачислить отпускные на карту сотрудника в течение двух дней. Если сотрудник предпочитает наличные, их можно будет получить в первый рабочий день после завершения отпуска. Эти изменения помогут сотрудникам планировать отдых в экстренных случаях, зная, что их отпускные будут выплачены вовремя.

Как изменения повлияют на сотрудников?

С новыми поправками работодатели больше не смогут отказать в предоставлении срочного отпуска, если он действительно необходим сотруднику. Работники смогут рассчитывать на гарантированные выплаты отпускных без риска задержек. Эта инициатива значительно упрощает получение отпуска в случаях, когда он требуется немедленно, устраняя юридические и финансовые сложности.

Новый законопроект гарантирует право работников на срочный отпуск и упрощает процедуру выплаты отпускных. Теперь необходимость в срочном отдыхе не станет преградой, а компании обязаны будут выполнять требования об обязательной выплате, даже при минимальных сроках подачи заявления.