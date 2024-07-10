С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил жителей страны, на чьих телефонах есть приложение «Сбер Онлайн»

Сбербанк выпустил предупреждение для пользователей своего приложения для мобильных устройств «Сбербанк Онлайн» о возросшей активности мошенников.

Потенциальные преступники, выдавая себя за сотрудников банка, пытаются обмануть клиентов через мессенджеры, предлагая обновить приложение с использованием функции трансляции экрана для биометрической аутентификации. Сбербанк подчеркивает, что это мошенничество, так как настоящие сотрудники банка никогда не будут просить доступ к экранам ваших мобильного телефона или планшета, смотря, на каком устройстве вы пользуетесь «Сбер онлайн», или отправку конфиденциальной информации по незащищенным каналам.

Эксперты предостерегают клиентов о рисках потери доступа к собственным финансам при утечке данных. В ответ на растущую угрозу, Сбербанк призывает клиентов игнорировать подозрительные запросы и, в случае сомнений, обращаться в службу поддержки через официальные каналы банка для проверки любой информации, сообщает ProGorod33.