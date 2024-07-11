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С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил жителей страны, которые пользуются «Сбер Онлайн»

Недавно Сбербанк обратил внимание на усиление активности мошенников, целящих в пользователей приложения для мобильных устройств «Сбербанк Онлайн».

banki.ru

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Недавно Сбербанк обратил внимание на усиление активности мошенников, целящих в пользователей приложения для мобильных устройств «Сбербанк Онлайн».

Преступники, выдавая себя за работников банка, стремятся ввести клиентов в заблуждение, предлагая с помощью мессенджеров провести обновление приложения, включающее функцию трансляции экрана для биометрической верификации, о чем сообщает ProGorod33.

Представители финансовой организации подчеркивают, что законные работники банка никогда не запросят доступ к экрану вашего устройства и не попросят передавать конфиденциальную информацию через небезопасные каналы. Такие действия явно указывают на попытку обмана.

Специалисты банка предупреждают, что подобные манипуляции мошенников могут привести к потере контроля над вашими финансами и утечке личных данных. В свете этих рисков, Сбербанк призывает россиян, которые пользуются услугами банка и приложением, быть настороже, не обращать никакого внимания и не реагировать любые подозрительные запросы и, при возникновении вопросов, связываться с поддержкой через официальные каналы для подтверждения любой подозрительной информации.

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