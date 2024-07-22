С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил жителей России, на телефонах которых есть приложение «Сбер Онлайн»

Клиенты «Сбербанк Онлайн» столкнулись с новой волной мошенничества, угрожающей их финансовой безопасности.

В свежем оповещении Сбербанк предупредил своих клиентов о мошеннических действиях, направленных на пользователей их мобильного приложения.

Как действуют мошенники

Преступники, активно действующие на территории России, используют стратегии социальной инженерии. Они звонят клиентам через популярные мессенджеры, представляясь сотрудниками банка и утверждая, что необходимо обновление приложения. В случае отказа пользователя выполнить требования, мошенники предлагают «помочь» в решении вопроса.

Как происходит обман

Злоумышленники уговаривают жертв разрешить удаленное управление экраном их смартфона для «биометрической аутентификации». Такой доступ позволяет мошенникам видеть и записывать конфиденциальную информацию пользователя, в результате чего возможна мгновенная потеря средств.

Советы по безопасности от экспертов

Специалисты по безопасности подчеркивают, что настоящие сотрудники Сбербанка никогда не инициируют контакт с запросами на доступ к личным данным или устройствам. Они советуют клиентам всегда отказываться от предоставления доступа к своим устройствам незнакомцам и избегать совершения финансовых операций по предложению непроверенных источников.

Меры предосторожности для защиты финансов

Для обеспечения безопасности своих финансов пользователи должны следовать ключевым правилам: обновлять приложения только через официальные источники, такие как App Store или Google Play, использовать сложные пароли, включать двухфакторную аутентификацию и ограничивать доступ к своим устройствам.

«Сбербанк Онлайн» усиливает меры безопасности и призывает клиентов сохранять бдительность, чтобы предотвратить любые попытки мошенничества и защитить свои личные средства.