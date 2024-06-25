С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть «Сбер Онлайн»

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» столкнулись с новой угрозой, которая может привести к потере денег на их счетах.

Сбербанк официально предупредил своих клиентов о распространении нового вида мошенничества, которое активно используется злоумышленниками в различных регионах России.

Мошенники, выдавая себя за сотрудников банка, обращаются к пользователям через мессенджеры и телефонные звонки. Они предлагают клиентам обновить мобильное приложение, аргументируя это необходимостью усиления безопасности. В случае отказа, мошенники настаивают и предлагают «помощь» в обновлении, прося пользователя включить функцию трансляции экрана телефона для проведения биометрической аутентификации. Это действие, по словам злоумышленников, якобы необходимо для завершения процесса обновления.

Однако, как подчеркивают эксперты, предоставление доступа к экрану вашего телефона и выполнение инструкций мошенников может привести к утечке личных данных, включая номера банковских карт, пароли и другую конфиденциальную информацию, что в итоге приведет к потере денег.

Сбербанк напоминает, что его сотрудники никогда не инициируют контакт с клиентами с просьбой об обновлении приложений или предоставлении доступа к экрану устройства. В случае получения подобных запросов, банк настоятельно рекомендует пользователям немедленно прекратить общение и обратиться в службу поддержки через официальные каналы банка.

Это предупреждение является важным напоминанием о необходимости быть бдительными и критически относиться к любым запросам на доступ к вашим личным данным или банковским счетам. Также это подчеркивает значимость использования официальных источников для любых операций с банковскими приложениями, сообщает progorod33.