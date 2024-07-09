С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть приложение «Сбер Онлайн»

В новом оповещении от Сбербанка клиентам, использующим мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сообщается о росте активности мошенников. Эти аферисты используют уловки, направленные на получение доступа к личным финансовым данным пользователей.

Согласно информации пресс-службы банка, мошенники, представляясь работниками банка, обращаются к клиентам через популярные мессенджеры. Они убеждают клиентов в необходимости срочного обновления мобильного приложения, при этом настаивают на использовании функции трансляции экрана для проведения так называемой «биометрической аутентификации». Этот шаг, как утверждают злоумышленники, якобы необходим для завершения процедуры обновления.

Эксперты же предупреждают: подобные действия — чистой воды обман. Настоящие сотрудники банка никогда не будут требовать доступ к экрану вашего устройства или просить отправить конфиденциальные данные через незащищённые каналы. Сдавая мошенникам такие данные, клиент рискует потерять доступ к своим средствам.

Для защиты от таких атак Сбербанк настоятельно советует своим клиентам никак не реагировать на подобные запросы и в случае сомнений обращаться напрямую в службу поддержки через официальные каналы банка, сообщает progorod33.