С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, которые пользуются приложением «Сбер Онлайн»

В последнее время пользователи «Сбербанк Онлайн» столкнулись с новым вызовом: мошенники научились использовать сложные методы социальной инженерии для доступа к чужим финансам. Сбербанк недавно выпустил предупреждение, чтобы информировать клиентов о растущей угрозе.

Как действуют мошенники

Преступники, представляясь сотрудниками банка, звонят клиентам и убеждают их в необходимости обновить мобильное приложение. Они настаивают на срочности обновления и предлагают «помочь» через удаленный доступ. Это позволяет им видеть и копировать личные данные клиента, что чревато немедленной потерей денежных средств.

Рекомендации для обеспечения безопасности

Специалисты по безопасности подчеркивают, что настоящие сотрудники банка никогда не будут просить доступ к вашим личным или банковским данным. Важно полностью игнорировать запросы на установку обновлений или выполнение финансовых операций, исходящие от незнакомцев.