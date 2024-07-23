С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, которые пользуются приложением «Сбер Онлайн»
rv-mo.ru
В последнее время пользователи «Сбербанк Онлайн» столкнулись с новым вызовом: мошенники научились использовать сложные методы социальной инженерии для доступа к чужим финансам. Сбербанк недавно выпустил предупреждение, чтобы информировать клиентов о растущей угрозе.
Как действуют мошенники
Преступники, представляясь сотрудниками банка, звонят клиентам и убеждают их в необходимости обновить мобильное приложение. Они настаивают на срочности обновления и предлагают «помочь» через удаленный доступ. Это позволяет им видеть и копировать личные данные клиента, что чревато немедленной потерей денежных средств.
Рекомендации для обеспечения безопасности
Специалисты по безопасности подчеркивают, что настоящие сотрудники банка никогда не будут просить доступ к вашим личным или банковским данным. Важно полностью игнорировать запросы на установку обновлений или выполнение финансовых операций, исходящие от незнакомцев.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань