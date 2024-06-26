Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил пользователей «Сбер Онлайн»

Пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» столкнулись с новой опасностью, указывающей на потенциальную угрозу для их финансовой безопасности, как сообщает Сбербанк.

dycpoisk.ru

Подписаться в Telegram

Пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» столкнулись с новой опасностью, указывающей на потенциальную угрозу для их финансовой безопасности, как сообщает Сбербанк.

По всей России злоумышленники, выдающие себя за сотрудников банка, активно контактируют с клиентами посредством мессенджеров и звонков, убеждая их в необходимости обновления мобильного приложения для повышения безопасности. При отказе клиентов обновить приложение самостоятельно, мошенники предлагают свою помощь и просят активировать функцию демонстрации экрана телефона для якобы необходимой биометрической проверки.

Эксперты предостерегают, что следование указаниям мошенников и предоставление доступа к экрану телефона может привести к краже личных данных, включая банковские карты и пароли, что неминуемо приведет к финансовым потерям.

Сбербанк ясно дает понять, что его работники никогда не будут инициировать контакт с просьбой о помощи в обновлении приложений или доступе к экрану вашего устройства. В случае поступления подозрительных запросов банк настойчиво рекомендует прекратить общение и незамедлительно обратиться в службу поддержки через официальные каналы.

Такое предостережение служит серьезным напоминанием для всех клиентов о необходимости сохранять бдительность и критически оценивать запросы на доступ к их персональным данным и банковским счетам. Использование официальных путей для взаимодействия с банковскими приложениями является критически важным, как подчеркивает progorod33.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Цены на тепло в Татарстане не вырастут на 60‑70%

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

как появляются постельные клопы

Новости Татарстана

день назад

Холод в Татарстане продлится до конца недели

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

ресницы 8д в Челябинске

Новости Казани

день назад

В Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток

Новости Казани

день назад

Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Новости Татарстана

21 час назад

В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня

Новости Казани

день назад

В Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены

Новости Татарстана

3 часа назад

В Челнах умер 51-летний лучший инспектор Юрий Гарькавый ДПС в РФ
Новости Татарстана
2 часа назад

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Новости Казани

2 часа назад

В Казани прошёл кастинг Международного конкурса красоты «Мисс  Офис – 2024»

Полезное

день назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов

Новости Казани

2 часа назад

Заболевший ботулизмом казанец Шарипов ведет блог о восстановлении

Новости Казани

2 часа назад

Заболевший ботулизмом казанец Алмаз Шарипов ведет блог о восстановлении
Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани
Новости Казани
8 минут назад

Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани

Новости Казани

3 часа назад

В Казани появится парковка на крыше у ТЦ «Республика»

Новости Татарстана

6 часов назад

Нижнекамский блогер Альбина Исмаева спасает птенцов

Новости Казани

8 часов назад

В Казани под Миллениумом 30 июня можно будет сдать вторсырье и одежду
Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку
Интересное в Казани
6 дней назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

В Казанской гордуме предложили переименовать микрорайон М14
Новости Казани
18 минут назад

В Казанской гордуме предложили переименовать микрорайон М14