С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил пользователей «Сбер Онлайн»

Пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» столкнулись с новой опасностью, указывающей на потенциальную угрозу для их финансовой безопасности, как сообщает Сбербанк.

По всей России злоумышленники, выдающие себя за сотрудников банка, активно контактируют с клиентами посредством мессенджеров и звонков, убеждая их в необходимости обновления мобильного приложения для повышения безопасности. При отказе клиентов обновить приложение самостоятельно, мошенники предлагают свою помощь и просят активировать функцию демонстрации экрана телефона для якобы необходимой биометрической проверки.

Эксперты предостерегают, что следование указаниям мошенников и предоставление доступа к экрану телефона может привести к краже личных данных, включая банковские карты и пароли, что неминуемо приведет к финансовым потерям.

Сбербанк ясно дает понять, что его работники никогда не будут инициировать контакт с просьбой о помощи в обновлении приложений или доступе к экрану вашего устройства. В случае поступления подозрительных запросов банк настойчиво рекомендует прекратить общение и незамедлительно обратиться в службу поддержки через официальные каналы.

Такое предостережение служит серьезным напоминанием для всех клиентов о необходимости сохранять бдительность и критически оценивать запросы на доступ к их персональным данным и банковским счетам. Использование официальных путей для взаимодействия с банковскими приложениями является критически важным, как подчеркивает progorod33.