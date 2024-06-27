С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил граждан, на чьих телефонах есть «Сбер Онлайн»

Клиенты «Сбербанк Онлайн» столкнулись с новым видом мошенничества, подробности которого разъяснил Сбербанк в своём последнем предупреждении.

Мошенники, выдавая себя за сотрудников банка, активно связываются с пользователями через мессенджеры и телефонные звонки. Они убеждают клиентов в необходимости обновления приложения для повышения его безопасности и предлагают помощь в этом процессе, требуя включить функцию демонстрации экрана смартфона под предлогом проведения биометрической проверки.

Специалисты Сбербанка предупреждают: выполнение требований мошенников и разрешение доступа к экрану вашего телефона может стать причиной утечки персональной информации, в том числе данных банковских карт и паролей, что неизбежно приведёт к финансовым убыткам.

Официальная позиция Сбербанка чётка: ни один из сотрудников банка не инициирует запросы на обновление приложений или доступ к устройству пользователя. В случае получения подозрительных запросов рекомендуется сразу же обратиться в службу поддержки банка через официальные каналы.

Для защиты от подобных атак важно использовать только официальные источники для загрузки или обновления приложений и регулярно менять пароли. Клиентам также советуют включить двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты своих аккаунтов. Это предупреждение служит напоминанием о необходимости сохранять бдительность и тщательно проверять легитимность любых запросов, связанных с доступом к личным и банковским данным, подчеркивает «Про Город Владимир».