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С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил граждан, которые пользуются приложением «Сбербанк Онлайн»

В последнее время клиенты «Сбербанк Онлайн» ста...

salon-imidj.ru

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В последнее время клиенты «Сбербанк Онлайн» стали жертвами новой формы кибермошенничества. Мошенники, используя сложные методы социальной инженерии, пытаются получить доступ к финансовой информации и личным данным ничего не подозревающих пользователей.

В связи с участившимися случаями кражи данных, Сбербанк выпустил официальное предупреждение для своих клиентов. По словам представителей банка, новая волна атак включает в себя звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников банка, которые уговаривают клиентов «срочно обновить» мобильное приложение через удаленный доступ. Этот метод позволяет преступникам получить полный доступ к аккаунту жертвы.

Мошенники очень убедительны в своих просьбах. Они могут запросить установку дополнительного программного обеспечения, которое якобы необходимо для обновления приложения, или попросить разрешения на удаленный доступ к устройству. Как только доступ получен, они могут мгновенно перевести средства со счета клиента.

Эксперты по кибербезопасности настаивают, что настоящие сотрудники Сбербанка никогда не будут просить ваш доступ к личным или финансовым данным по телефону или через сторонние приложения. Вот несколько рекомендаций, как избежать потерь:

  • Никогда не устанавливайте программное обеспечение по чьей-то просьбе по телефону, особенно если звонок неожиданный.
  • Не предоставляйте доступ к своему устройству или приложениям незнакомым лицам.
  • Проверяйте источник звонка. Если кто-то звонит от имени банка, положите трубку и перезвоните по номеру, указанному на официальном сайте банка.

Сохранение бдительности и осведомленности — ваш лучший щит против финансового мошенничества. Следуя простым рекомендациям по безопасности, вы не только защитите свои средства, но и поможете предотвратить распространение этой опасной тенденции.

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