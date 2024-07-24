С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил граждан, которые пользуются приложением «Сбер Онлайн»

Недавно клиенты «Сбербанк Онлайн» столкнулись с новым видом угрозы: мошенники стали применять сложные техники социальной инженерии, чтобы получить доступ к чужим средствам.

В связи с этим, Сбербанк выпустил предупреждение, призывая своих клиентов быть настороже перед растущей опасностью.

Тактика мошенников

Эти преступники обманывают, представляясь работниками банка, и звонят клиентам, убеждая их в необходимости срочно обновить приложение банка. Они предлагают свою помощь в обновлении через удаленный доступ, что дает им возможность доступа к личной информации и финансам клиента, что нередко заканчивается мгновенной потерей средств.

Рекомендации по обеспечению безопасности

Специалисты в области безопасности подчеркивают, что подлинные сотрудники банка никогда не потребуют доступ к вашим личным или финансовым данным. Важно всегда игнорировать запросы на установку программного обеспечения или выполнение финансовых операций, если они исходят от незнакомцев, утверждающих, что они представляют банк или техническую поддержку.