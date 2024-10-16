С завтрашнего дня: Сбербанк обрадовал всех жителей страны, у которых есть «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк России объявил о значительном обновлении в системе доступа к онлайн-банкингу, которое обеспечит клиентам еще более удобное и безопасное использование финансовых услуг через интернет.

Нововведение касается упрощенного метода входа в «Сбербанк Онлайн» через веб-версию, благодаря внедрению биометрических технологий — распознавания лица и отпечатков пальцев.

Новый уровень доступа: удобство и безопасность

Нововведение станет особенно полезным для клиентов, которые по каким-либо причинам не могут установить мобильное приложение или предпочитают работать с банком через персональный компьютер. Теперь пользователи смогут входить в систему, используя биометрические данные, что избавит их от необходимости вводить пароли вручную. Это решение делает доступ к финансовым операциям более интуитивным, быстрым и безопасным.

Настройка нового способа входа: просто и удобно

Для активации биометрической идентификации в веб-версии пользователю потребуется добавить ярлык на рабочий стол, который будет вести на страницу входа в «Сбербанк Онлайн». Этот шаг позволяет создать быстрый доступ к личным финансам и сводит к минимуму затраты времени на поиск нужного сайта или ввод сложных паролей. Клиентам достаточно один раз настроить систему, чтобы в дальнейшем пользоваться биометрическими данными для авторизации.

Преимущества использования биометрии в онлайн-банкинге

Технологии биометрической идентификации существенно упрощают доступ к банковским услугам и повышают уровень безопасности. Сбербанк заверяет, что все биометрические данные обрабатываются в соответствии с высокими стандартами конфиденциальности. Информация, необходимая для идентификации, используется только для этой цели и не передается третьим лицам. Таким образом, пользователи могут быть уверены в безопасности своих личных данных.

Безопасность — главный приоритет

Вопрос безопасности был ключевым при внедрении биометрических технологий. Сбербанк подчеркивает, что фотографии лиц и отпечатки пальцев не сохраняются на серверах и не могут быть использованы кем-либо, кроме самого пользователя для входа в систему. Это исключает возможность утечки данных и минимизирует риски, связанные с несанкционированным доступом к счетам клиентов.

Когда функция станет доступна?

Новая система биометрического входа будет доступна для всех клиентов уже с завтрашнего дня. Это нововведение станет шагом навстречу потребностям пользователей, стремящихся к максимальной простоте и безопасности в управлении своими финансами. Особенно оценят такую возможность те, кто испытывает трудности с установкой мобильных приложений или предпочитает пользоваться онлайн-банкингом через компьютер.

Обновление «Сбербанк Онлайн» представляет собой важный шаг в сторону повышения удобства и безопасности цифровых финансовых услуг. Внедрение биометрии не только упрощает процесс входа, но и способствует укреплению доверия пользователей к современным технологиям.