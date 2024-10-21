С завтрашнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого установлен «Сбер Онлайн»
finam.ru
Сбербанк России, ведущий финансовый институт страны, внедрил в своё приложение для мобильных устройств «Сбербанк Онлайн» революционную функцию — оплату по лицу.
Этот новаторский подход к оплате покупок предлагает пользователям уникальное удобство и открывает перед ритейлом новые горизонты.
Как функционирует оплата по лицу?
Чтобы активировать возможность биометрической оплаты, пользователи должны включить соответствующую опцию в приложении. Процесс активации предельно прост и начинается с получения одноразового кода на телефон, который затем нужно подтвердить. При возникновении сложностей пользователи могут запросить помощь у голосового ассистента Сбербанка.
Преимущества биометрической оплаты:
- Простота использования: Для оплаты достаточно улыбнуться камере на кассе — и транзакция будет мгновенно выполнена.
- Быстрота транзакций: Оплата совершается мгновенно, что исключает необходимость ввода пин-кодов или сканирования QR-кодов.
- Высокий уровень безопасности: Благодаря использованию уникальных биометрических данных каждого пользователя, оплата становится максимально защищённой от мошенничества.
Расширение доступности и безопасности:
По всей России уже устанавливаются кассовые аппараты, поддерживающие оплату по лицу. Сбербанк уверяет, что новый способ оплаты не только ускоряет процесс совершения покупок, но и гарантирует повышенную защиту каждой транзакции.
Инновации и лояльность клиентов:
Для Сбербанка, внедрение биометрической оплаты является не только технологическим прорывом, но и способом укрепления доверия и лояльности клиентов. Новая система удобства и безопасности следует за такими инновациями, как бесконтактные карты и цифровые кошельки, предоставляя пользователям ещё более продвинутые решения.
Запуск функции оплаты по лицу через приложение «Сбербанк Онлайн» отмечает новый этап в цифровизации финансовых услуг России. С этим нововведением Сбербанк подтверждает свою роль лидера в инновациях, предлагая клиентам современные, комфортные и безопасные способы совершения финансовых операций, улучшая повседневную жизнь своих пользователей.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань