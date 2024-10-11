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С завтрашнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк порадовал своих клиентов новой возможн...

hi-tech.mail.ru

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Сбербанк порадовал своих клиентов новой возможностью для удобного доступа к интернет-банку.

Теперь пользователи «Сбербанк Онлайн» смогут воспользоваться упрощенным способом входа в веб-версию приложения, что особенно актуально для тех, у кого нет установленного приложения для мобильных устройств, сообщает PRIMPRESS.

Что изменилось?

Ранее для входа в «Сбербанк Онлайн» на телефоне или ноутбуке через веб-браузер пользователи вводили пароль вручную. Теперь крупнейший банк России внедряет новые технологии, позволяющие использовать биометрические данные — отпечаток пальца или распознавание лица — для входа в онлайн-банк. Это особенно удобно для владельцев устройств Apple, где мобильное приложение Сбербанка стало недоступно из-за санкций.

Как это работает?

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо добавить ярлык онлайн-банка на рабочий стол устройства — это может быть как ноутбук, так и смартфон. Это позволит быстрее открывать веб-версию «Сбербанк Онлайн». После этого можно настроить вход через биометрические данные, выбрав способ авторизации: по отпечатку пальца или с помощью снимка лица. Также остается возможность использовать пароль, но биометрические данные позволяют входить в систему быстрее и проще.

Безопасность на первом месте

Сбербанк заверяет своих клиентов, что фотографии лиц пользователей не сохраняются на серверах, а сам процесс аутентификации является безопасным. Технология работает локально на устройстве, что исключает возможность утечки персональных данных.

Когда можно попробовать новинку?

Попробовать новый метод авторизации в «Сбербанк Онлайн» можно будет уже с завтрашнего дня. Это обновление призвано сделать доступ к онлайн-банку более удобным, особенно для тех, кто использует веб-версию на различных устройствах.

Новая функция, предложенная финансовой организацией, значительно упрощает доступ к веб-версии онлайн-банка и делает его более безопасным благодаря биометрической аутентификации. Для пользователей это не только удобство, но и дополнительная гарантия защиты их финансовых данных.

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