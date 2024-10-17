С завтрашнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого есть «Сбер Онлайн»

Сбербанк России объявил о запуске новой функции, которая порадует всех пользователей приложения «Сбербанк Онлайн». Теперь для клиентов банка появилась возможность быстро и безопасно входить в веб-версию онлайн-банка с использованием биометрии и паролей.

Это нововведение становится доступным уже с завтрашнего дня, сообщает PRIMPRESS.

Как будет работать новая функция?

По словам представителей банка, новшество касается процесса входа в «Сбербанк Онлайн» через веб-версию, доступную с компьютера или мобильного браузера. Это особенно актуально для тех, у кого по различным причинам нет установленного мобильного приложения на телефоне. После санкций приложение стало недоступно для скачивания на устройствах Apple, что значительно ограничило возможности доступа к банковским услугам. Новая функция позволяет пользоваться всеми преимуществами онлайн-банка даже без установленного приложения.

Теперь пользователи смогут добавлять ярлык веб-версии «Сбербанк Онлайн» на рабочий стол своего телефона, планшета или ноутбука, чтобы обеспечить быстрый доступ к системе. После этого можно будет настроить вход с использованием отпечатка пальца или распознавания лица, как это делается в мобильном приложении.

Биометрия для веб-версии: как это работает?

Ранее функции входа с использованием биометрии — отпечатка пальца или снимка лица — были доступны только в мобильном приложении. Теперь такие возможности появятся и в веб-версии, что делает процесс входа более удобным и безопасным.

При настройке биометрического входа пользователям потребуется пройти проверку: просто приложить палец к сканеру или посмотреть в камеру телефона. Для тех, кто предпочитает более традиционные методы, также останется возможность использовать пароль, однако в этом случае его потребуется вводить вручную при каждом входе. Важно отметить, что Сбербанк подчеркивает безопасность этой технологии: фотографии лиц не сохраняются, а данные пользователей остаются под надежной защитой.

Почему это нововведение актуально?

Новая функция от Сбербанка решает сразу несколько проблем: она позволяет пользователям обойти ограничения, связанные с недоступностью мобильного приложения на некоторых устройствах, и делает процесс входа в онлайн-банк более удобным. Теперь не нужно постоянно вводить пароли — достаточно использовать биометрический идентификатор, что особенно удобно при частых входах в систему.

Кроме того, такие изменения направлены на повышение уровня безопасности, ведь биометрическая аутентификация значительно снижает риск несанкционированного доступа к счетам.

Как подключить новую функцию?

Чтобы воспользоваться новой возможностью, пользователю нужно:

Добавить ярлык веб-версии «Сбербанк Онлайн» на рабочий стол своего устройства (будь то телефон, планшет или компьютер). Это сделает доступ к онлайн-банку быстрым и удобным.

Настроить вход через биометрию или пароль. После настройки можно будет входить в систему по отпечатку пальца или снимку лица.

Перспективы и преимущества

Внедрение новых функций в веб-версии «Сбербанк Онлайн» демонстрирует стремление банка к улучшению пользовательского опыта, особенно в условиях изменяющегося технологического ландшафта. Эта мера делает онлайн-банк более доступным и удобным для широкой аудитории, включая пользователей, которые оказались ограничены в установке мобильного приложения.

Сбербанк продолжает оставаться лидером на рынке банковских технологий, активно внедряя инновации и обеспечивая своих клиентов самыми современными и безопасными решениями. Новая функция — это шаг к еще более комфортному и безопасному доступу к финансовым услугам.