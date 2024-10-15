С завтрашнего дня: Сбербанк обрадовал всех россиян, у которых есть «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк анонсировал внедрение усовершенствованного метода входа в онлайн-банк через веб-версию, что сделает использование финансовых услуг через интернет еще удобнее и безопаснее для всех клиентов.

Нововведение в доступе к онлайн-банку

Отныне пользователи «Сбербанк Онлайн», которые из-за различных причин не могут установить мобильное приложение или предпочитают пользоваться компьютером, смогут воспользоваться упрощенным и безопасным способом входа. Благодаря внедрению технологий биометрии — отпечатков пальцев и распознавания лица — доступ к личным финансам становится более интуитивным и быстрым.

Как настроить новую функцию?

Для активации нового способа входа пользователю необходимо будет установить на рабочем столе устройства ярлык, ведущий на страницу входа в «Сбербанк Онлайн». Это действие позволит обеспечить быстрый доступ к финансовым операциям без необходимости каждый раз вводить сложные пароли или искать нужный сайт в браузере.

Преимущества использования биометрии

Использование биометрических данных для входа в систему онлайн-банкинга обеспечивает не только удобство, но и высокий уровень безопасности. Сбербанк подчеркивает, что все биометрические данные обрабатываются с соблюдением строгих мер конфиденциальности и безопасности, и вся информация используется исключительно для идентификации пользователя.

Безопасность на первом месте

Банк уверяет клиентов, что использование фотографий лиц и отпечатков пальцев для входа в онлайн-банк полностью безопасно, так как эти данные не сохраняются и не передаются третьим лицам. Таким образом, риск утечки личных данных сводится к минимуму.

Старт новой функции

Возможность использовать биометрические данные для входа в веб-версию «Сбербанк Онлайн» будет доступна уже с завтрашнего дня. Это нововведение значительно упростит жизнь многих клиентов, особенно тех, кто испытывает сложности с установкой мобильных приложений или предпочитает работать с банком через персональный компьютер.

Обновление Сбербанка в доступе к онлайн-банкингу — это шаг навстречу потребностям клиентов, стремящихся к максимальной простоте и безопасности управления своими финансами. Эта функция не только упрощает процесс входа в систему, но и повышает доверие пользователей к цифровым услугам банка.