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С завтрашнего дня: Сбербанк обрадовал всех россиян, у которых есть «Сбер Онлайн»

Сбербанк объявил о значительном обновлении для ...

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Сбербанк объявил о значительном обновлении для своих пользователей — веб-версия сервиса «Сбербанк Онлайн» теперь поддерживает биометрический доступ. Это изменение призвано облегчить процесс аутентификации, делая его более удобным и безопасным.

Нововведение в доступе к онлайн-банку

С новым обновлением, начинающим действовать уже завтра, клиенты Сбербанка смогут использовать отпечатки пальцев или технологию распознавания лица для доступа к своим онлайн-счетам через веб. Эта функция ранее была доступна только в мобильном приложении, но теперь станет частью веб-версии, что особенно актуально для тех, кто испытывает трудности с загрузкой приложения из-за технологических ограничений.

Как настроить биометрический доступ?

Чтобы активировать биометрический вход, пользователи должны добавить ярлык веб-версии «Сбербанк Онлайн» на рабочий стол своих устройств. Это позволит им быстро и легко получать доступ к онлайн-банку. Настройка включает простое сканирование отпечатка пальца или лица, после чего вход будет возможен без повторного ввода пароля.

Защита и удобство

Биометрическая идентификация значительно повышает уровень безопасности, минимизируя риск несанкционированного доступа. Сбербанк подчеркивает, что фотографии и биометрические данные не сохраняются, обеспечивая высокий уровень защиты личной информации клиентов.

Почему это важно?

Эта функция решает несколько проблем: упрощает доступ для пользователей, ограниченных в использовании мобильных приложений, и улучшает общий пользовательский опыт. Биометрическая аутентификация делает каждый вход в систему более быстрым и удобным, что особенно важно для частых операций.

Перспективы и возможности

Развитие биометрических технологий в банковском деле отражает стремление Сбербанка к инновациям. Предоставление возможности биометрического доступа в веб-версии усиливает позиции банка как лидера в области цифровых технологий, предлагая клиентам передовые и надежные решения для управления их финансами.

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