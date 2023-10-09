С завтрашнего дня права будут недействительны: водителей ожидает неприятный сюрприз

В силу вступает новое ограничение использования автотранспорта. Обладатели водительских прав в скором времени смогут лишиться возможности управлять собственными автомобилями. Единственное, что может предотвратить неприятные события: проверка данных о себе.

Нововведение заключается в том, что у представителей судебных приставов появится право запрещать пользоваться машиной. По закону сотрудники вышеназванного ведомства не имеют возможности лишать водительских удостоверений или аннулировать их, но теперь могут отнять у водителей возможность садиться за руль.

Для чего нужны такие изменения?

По словам специалистов это нужно для того, чтобы мотивировать граждан Российской Федерации как можно скорее расплачиваться с долгами, к которым относятся задолженности по алиментам, кредитам, штрафам и другие финансовые обязательствами. Сумма долга, позволяющая сотрудникам судебных приставов запретить управлять россиянина собственным автомобилем, может начинаться с 10 000 рублей.

Если гражданину России вынесут решение о запрете, то водительские права станут недействительными на следующий день. В случае остановки водителя, получившего данное ограничение, сотрудниками ГИБДД ему грозит лишение удостоверения водителя и штраф.

Отметим, что новый запрет будет действителен до тех пор, пока не будут погашены все долги.

Уважаемые водители, чтобы избежать данной меры наказания, рекомендуется регулярно проверять себя по базе судебных приставов на наличие задолженностей и если они там обнаружатся – оплачивать как можно скорее. Но самым лучшим способом сохранить свои водительские права и не получить штрафы, является своевременное выполнение финансовых обязательств. Будьте внимательны, чтобы сохранить свою свободу передвижения на дорогах.