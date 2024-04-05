«С завтрашнего дня – полный запрет». Всех россиян, которые снимают деньги с банковских карт, ждет сюрприз

Граждан предупредили о новом изменении, связанном с процедурой снятия наличных с банковской карты.

Теперь люди смогут получать деньги не только через банкоматы, но и через другие точки, и при этом будет полный запрет на взимание комиссии за эту услугу, как сообщает PRIMPRESS.

По словам финансового эксперта Валерия Попова, изменения затронут относительно новый метод снятия наличных с карты. Если раньше для этого требовалось искать банкомат, то теперь деньги можно получить в магазинах, аптеках или на кассе заправочной станции, совершив там покупку.

Последние данные Банка России указывают на рост безналичных платежей в стране и снижение числа банкоматов. Это говорит о повышении затрат на обслуживание банкоматов, в то время как спрос на наличные уменьшается. Тем не менее, потребность в бумажных деньгах остается, и именно в этом контексте всё более популярным становится метод снятия наличных через кассы розничных магазинов, отметил Попов.

К примеру, на Урале количество магазинов, где можно получить деньги таким образом, за последнее время увеличилось в 2,6 раза. Для этой технологии есть определенные условия, в частности, необходимо совершить покупку на любую сумму. Некоторые банки взимают дополнительную плату за эту услугу, но не все.

Например, Сбербанк полностью запретил взимание комиссии у граждан за снятие наличных через магазины. Лимит на снятие за сутки составляет до 20 тысяч рублей для сбербанковской карты, а в течение месяца ограничен 30 тысячами рублей. Эти условия будут действовать для всех с завтрашнего дня.