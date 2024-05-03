«С завтрашнего дня – полнейший запрет». Всех, кто снимает наличные с банковской карты, ждет сюрприз

В России внедряется новый способ снятия наличных денег без использования банкоматов, что является ответом на уменьшение их количества и растущие затраты на обслуживание.

Финансовый эксперт Валерий Попов поделился, что теперь россияне могут получать наличные прямо в магазинах, аптеках или на кассах АЗС после совершения покупки.

Эта система уже активно развивается по всей стране, особенно на Урале, где количество торговых точек, предлагающих такую услугу, увеличилось в 2,6 раза. Однако, несмотря на популярность этого метода, многие банки взимали комиссию за снятие наличных в магазинах. В ответ на это Сбербанк объявил о полной отмене комиссий для своих клиентов, начиная с завтрашнего дня. Теперь владельцы карт Сбербанка могут снимать до 20 тысяч рублей в сутки и до 30 тысяч рублей в месяц без дополнительных платежей.

Банк России отмечает, что такие изменения поддерживают тренд на увеличение объема безналичных платежей в стране, одновременно предоставляя гражданам удобный доступ к наличным деньгам в условиях сокращения сети банкоматов. Это новшество предоставляет дополнительные удобства для потребителей и поддерживает эволюцию платёжной системы России.