«С завтрашнего дня – полнейший запрет». Всех граждан России, которые снимают наличные с банковской карты, ждет сюрприз

В России вводятся новые правила снятия наличных денег, которые значительно расширят возможности для граждан получать наличные средства.

Начиная с ближайшего времени, помимо банкоматов, наличные можно будет получать в магазинах, аптеках и на АЗС без какой-либо дополнительной комиссии.

Эксперт по финансам Валерий Попов отмечает, что это изменение предлагает альтернативный метод снятия наличных, делая процесс более удобным. Теперь покупатели могут просто совершить покупку в выбранном месте и снять наличные прямо у кассы.

Снижение спроса на наличные и одновременный рост объема безналичных операций привели к решению о нововведении. Поддержание банкоматов становится все более затратным, и, несмотря на уменьшение использования наличных, они по-прежнему востребованы.

На Урале, например, количество торговых точек, предлагающих новую услугу, удвоилось. Чтобы воспользоваться этой услугой, достаточно совершить покупку на любую сумму. Несмотря на то, что некоторые банки могут взимать комиссию за снятие наличных, крупные финансовые учреждения, включая Сбербанк, предоставляют эту услугу бесплатно.

Сбербанк позволяет своим клиентам снимать до 20 тысяч рублей в сутки и до 30 тысяч рублей в месяц без комиссии. Эти условия начнут действовать уже с завтрашнего дня.

Эти нововведения делают процесс снятия наличных более доступным и удобным для всех россиян, способствуя дальнейшему развитию безналичных платежей в стране и улучшению финансового сервиса.