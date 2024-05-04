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«С завтрашнего дня – полнейший запрет». Всех граждан, которые снимают наличные с банковской карты, ждет сюрприз

Изменения в процедуре снятия наличных денег в России начнут действовать с ближайшего времени.

yarosonline.ru

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Изменения в процедуре снятия наличных денег в России начнут действовать с ближайшего времени.

Теперь граждане смогут получать наличные не только через банкоматы, но и в таких местах, как магазины, аптеки и АЗС, при этом без взимания дополнительной комиссии.

Финансовый эксперт Валерий Попов подчеркивает, что нововведение касается альтернативного способа снятия наличных. Если ранее основным способом были банкоматы, то теперь можно просто совершить покупку в магазине или другом торговом учреждении и получить наличные прямо на кассе.

Попов указывает, что, согласно последним данным Банка России, спрос на наличные средства снижается, в то время как объем безналичных платежей растет. Это связано с увеличением стоимости обслуживания банкоматов. В то же время, несмотря на падение популярности наличных, они все еще остаются востребованными, что и привело к популяризации нового метода их снятия.

На Урале, например, количество магазинов, предлагающих такую услугу, увеличилось более чем в два раза. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо совершить покупку на любую сумму. Хотя некоторые банки взимают за это комиссию, крупные игроки, такие как Сбербанк, предоставляют эту услугу бесплатно.

Сбербанк, например, разрешает снятие до 20 тысяч рублей в сутки и до 30 тысяч рублей в месяц с использованием своих карт, без взимания комиссии. Эти условия начнут действовать уже с завтрашнего дня.

Нововведение облегчает процесс снятия наличных, делая его более доступным и удобным для российских граждан. Это изменение не только упрощает повседневные финансовые операции, но и способствует дальнейшему развитию безналичных платежей в стране.

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