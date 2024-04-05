Новости России
· Ульяна Сенько

«С завтрашнего дня начнут аннулировать права»: водителей ждет неприятный сюрприз

«С завтрашнего дня начнут аннулировать права»: водителей ждет неприятный сюрприз

u-f.ru

Подписаться в Telegram

Российских водителей ожидает значительное изменение в регулировании водительских прав.

С новым постановлением, автомобилисты, обнаруженные в базе данных с долгами, столкнутся с аннулированием водительских прав, которое может стать неожиданностью для многих.

Специалисты объясняют, что данная мера будет применяться к водителям, чьи задолженности превышают 10 тысяч рублей и которые были замечены в базе судебных приставов. Это решение, направленное на стимулирование оплаты долгов, вступает в силу немедленно после его принятия.

Для возобновления права на вождение, автомобилистам необходимо будет погасить долг в полном объеме. Такие меры направлены на усиление дисциплины платежей и обязанностей граждан.

В свете этих изменений, водителям рекомендуется регулярно проверять свое положение в базе данных судебных приставов, чтобы избежать возможных неприятностей на дороге и сохранить свои права на управление транспортным средством.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

К саммиту БРИКС в Казани построят самый большой детский парк в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

сетка от тараканов в вытяжную гофру

Новости Татарстана

21 час назад

На рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов

Интересное в Казани

3 дня назад

По ту сторону кейтеринга: кулинарное закулисье с бренд-шефом Русланом Марданшиным

демонтаж отмостки цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

Летевший в Нижнекамск БПЛА засекли за час до удара

Новости Татарстана

23 часа назад

Пробка 4,5 - 5 км: несколько аварий парализовали Мамадышский тракт в Казани

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и ветер до 14 м/с

Новости Татарстана

22 часа назад

Появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе казанской девятиэтажки
Новости Татарстана
24 минуты назад

Из-за подключения нового театра имени Камала к сетям часть Казани лишат воды

Из-за подключения нового театра имени Камала к сетям часть Казани лишат воды

Новости Татарстана

44 минуты назад

На пр. Камалеева в Казани троллейбусы парализовали движение

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

2 часа назад

В 2 селах Нижнекамского района подтопило улицы и домовладения

Новости Татарстана

3 часа назад

Аэропорт Казани закупит детекторы для обнаружения взрывчатки за 2 секунды
В Казани автобус сбил пешехода, который шел вдоль проезжей части
Новости Татарстана
4 минуты назад

В Казани автобус сбил пешехода, который шел вдоль проезжей части

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и ветер до 14 м/с

Новости Татарстана

19 часов назад

В Нижнекамске Татарстана предприятия возобновили работу после проверок

Новости Татарстана

20 часов назад

3 пострадавших при атаке дронов в Елабуге остаются в больницах
Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани