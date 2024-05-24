«С субботы станет бесплатным для всех пенсионеров». Новая льгота вводится в России с 18 мая

В текущем мае пенсионеры по всей стране смогут участвовать в различных бесплатных мероприятиях. Эксперт по пенсиям Анастасия Киреева отмечает, что местные власти организовали новый список мероприятий, которые позволят старшим людям найти интересные занятия. Программы охватывают все региональные уголки и доступны в каждом населенном пункте.

В различных местах будут активно работать клубы, которые стимулируют и разнообразят досуг пожилых людей. Пенсионерам будут предоставлены различные мероприятия в течение мая.

Например, в Нижнем Новгороде планируется провести более 80 мероприятий, посвященных культурному развитию и поддержанию здоровья. Пенсионеры смогут посещать лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы и встречи с творческими личностями совершенно бесплатно.

Мероприятия направлены на улучшение физического и психологического состояния пенсионеров. Подобная инициатива доступна для мужчин с возрастом 60 лет и женщин с возрастом 55 лет.