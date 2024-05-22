«С субботы станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится в России уже с 1 июня

В мае этого года для пенсионеров по всей стране будут предоставлены разнообразные бесплатные мероприятия, сообщает PRIMPRESS.

По словам эксперта в области пенсий Анастасии Киреевой, новый список мероприятий, организованный местными властями, позволит каждому пожилому человеку найти интересные занятия. Программы охватывают все уголки региона и доступны в каждом населенном пункте.

В различных районах будут активно функционировать клубы, способствующие стимуляции и разнообразию досуга для пожилых людей. В течение месяца пенсионерам будут предложены разнообразные события.

Например, в Нижнем Новгороде запланировано более 80 мероприятий, посвященных развитию культуры и поддержанию здоровья. Пенсионеры смогут посещать лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы и встречи с творческими личностями абсолютно бесплатно.

Также будут проводиться бесплатные занятия различными видами физической активности, включая настольный теннис, скандинавскую ходьбу и другие упражнения. Опытные инструкторы разработают программы, учитывая потребности каждого участника.

Программы направлены на улучшение физического и психологического состояния пенсионеров. Эта инициатива доступна для мужчин с 60-летним возрастом и женщин с 55-летним возрастом.