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«С субботы станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится в России с 21 мая

В мае текущего года пенсионерам по всей стране будут предоставлены разнообразные бесплатные мероприятия.

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В мае текущего года пенсионерам по всей стране будут предоставлены разнообразные бесплатные мероприятия, сообщает PRIMPRESS.

По словам эксперта по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой, новый список мероприятий, организованный местными властями, позволит каждому пожилому человеку найти интересные занятия. Программы охватывают все уголки региона и доступны в каждом населенном пункте.

В различных районах будут активно функционировать клубы, способствующие стимуляции и разнообразию досуга пожилых людей. В течение месяца мая пенсионерам будут предложены различные мероприятия.

Например, в Нижнем Новгороде запланировано проведение более 80 событий, посвященных культурному развитию и поддержанию здоровья. Пенсионеры смогут посещать лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы и встречи с творческими личностями абсолютно бесплатно.

Также будут организованы бесплатные занятия различными видами физической активности, включая настольный теннис, скандинавскую ходьбу и другие упражнения. Опытные инструкторы разработают программы, учитывая потребности каждого участника.

Эти программы направлены на улучшение физического и психологического состояния пенсионеров. Данная инициатива доступна для мужчин с 60-летним возрастом и женщин с 55-летним возрастом.

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