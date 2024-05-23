«С субботы будет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится в России уже с 1 июня

Пенсионеров ждут бесплатные мероприятия по всей России



Весна в разгаре, а значит, пора планировать свой досуг! В мае российских пенсионеров ждёт множество приятных сюрпризов: региональные власти подготовили насыщенную программу бесплатных мероприятий, охватывающую самые разные интересы. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на эксперта по пенсионным вопросам Анастасию Кирееву.



Досуг на любой вкус:



В каждом уголке страны откроют свои двери клубы по интересам для пожилых людей. Тематические встречи, мастер-классы, лекции, творческие вечера – каждый найдёт занятие по душе!



Здоровье и активный образ жизни:



Особое внимание – поддержанию хорошей физической формы и эмоционального тонуса пенсионеров. В программе – бесплатные занятия скандинавской ходьбой, настольным теннисом и другими видами активности под руководством опытных инструкторов.



Яркий пример:



В Нижнем Новгороде для пенсионеров подготовлено более 80 мероприятий, посвящённых культуре и здоровью. Это и лекции о здоровом образе жизни, и мастер-классы по различным видам рукоделия, и встречи с интересными людьми.



Кто может принять участие?

Приглашаются все желающие мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет.

Не упустите возможность провести время с пользой и интересом в компании единомышленников!