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«С субботы будет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится в России с 1 июня

В мае по всей России стартует грандиозная волна бесплатных мероприятий, придуманных специально для пенсионеров.

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Май порадует россиян волной бесплатных развлечений.

В мае по всей России стартует грандиозная волна бесплатных мероприятий, придуманных специально для пенсионеров. PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта Анастасию Кирееву рассказывает, как не пропустить самое интересное.

Забудьте о рутине и скуке! Местные власти подготовили насыщенную программу на любой вкус: мастер-классы для творческих натур, спортивные тренировки для активных, познавательные лекции для любознательных и ещё множество всего интересного.

Так, в Нижнем Новгороде пенсионеров ждут более 80 видов активностей. В их числе – встречи с известными личностями, занятия по скандинавской ходьбе и настольному теннису с опытными наставниками, а также полезные лекции о том, как сохранить здоровье и бодрость на долгие годы.

Все мероприятия абсолютно бесплатны и доступны для мужчин старше 60 лет и женщин от 55 лет. Они проходят не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах.

Узнать подробности о программе в своём регионе можно в местных органах социальной защиты или на сайтах администрации. Не упустите свой шанс провести время с пользой и получить заряд позитивных эмоций!

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