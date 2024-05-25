«С субботы будет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится в России с 1 июня

Май порадует россиян волной бесплатных развлечений.



В мае по всей России стартует грандиозная волна бесплатных мероприятий, придуманных специально для пенсионеров. PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта Анастасию Кирееву рассказывает, как не пропустить самое интересное.



Забудьте о рутине и скуке! Местные власти подготовили насыщенную программу на любой вкус: мастер-классы для творческих натур, спортивные тренировки для активных, познавательные лекции для любознательных и ещё множество всего интересного.



Так, в Нижнем Новгороде пенсионеров ждут более 80 видов активностей. В их числе – встречи с известными личностями, занятия по скандинавской ходьбе и настольному теннису с опытными наставниками, а также полезные лекции о том, как сохранить здоровье и бодрость на долгие годы.



Все мероприятия абсолютно бесплатны и доступны для мужчин старше 60 лет и женщин от 55 лет. Они проходят не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах.



Узнать подробности о программе в своём регионе можно в местных органах социальной защиты или на сайтах администрации. Не упустите свой шанс провести время с пользой и получить заряд позитивных эмоций!