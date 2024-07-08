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С сентября в магазинах Российской Федерации вводятся ограничения на продажу растительного масла

С сентября прошлого года Министерство промышленности и торговли России запустило амбициозный эксперимент, касающийся всех видов растительных масел.

artshots.ru

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С сентября прошлого года Министерство промышленности и торговли России запустило амбициозный эксперимент, касающийся всех видов растительных масел.

Основная цель этой инициативы — защита потребителей от подделок и повышение качества продукции на рынке, сообщает pnz.ru.

Прозрачность каждой бутылки

Представьте: при покупке бутылки с подсолнечным или оливковым маслом, сканирование QR-кода на упаковке позволит вам узнать все о продукте: от информации о производителе и дате розлива до его пути в магазин. Это делает процесс покупки полностью прозрачным и информативным.

Защита и контроль качества

Маркировка каждой бутылки масла служит не только защите от фальсификации, но и гарантирует, что каждый шаг производственного процесса может быть отслежен. Это значит, что потребители теперь могут быть уверены в подлинности и свежести продукта, который они приобретают.

Осознанный выбор для потребителей

Благодаря подробной информации, предоставляемой через QR-коды, покупатели имеют возможность сделать обоснованный выбор, опираясь на достоверные данные о качестве и происхождении товара. Это нововведение не только укрепляет доверие потребителей, но и способствует принятию более взвешенных решений при покупке.

Цифровая трансформация на подходе

Этот проект по маркировке растительных масел является лишь началом пути к цифровизации пищевой промышленности России. Минпромторг планирует расширить использование цифровых маркировок на другие категории товаров, что обещает радикальные изменения в контроле качества и безопасности продуктов питания.

Выгода для всех сторон

Результаты этой инициативы выгодны всем: потребители получают надежную защиту и информацию о продуктах, производители могут эффективно бороться с контрафактом, а государство обеспечивает честность и прозрачность рыночных операций. Это качественный шаг к более безопасному и контролируемому потребительскому рынку в России.

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