С сентября в магазинах России вводятся ограничения на продажу растительного масла
kubanmakler.ru
Минпромторг России делает ставку на прозрачность: с сентября прошлого года проходит масштабный эксперимент по маркировке всех видов растительных масел. Цель амбициозная – защитить потребителей от контрафакта и некачественной продукции.
Что это значит для обычных покупателей? Представьте: сканируя QR-код на бутылке с подсолнечным или оливковым маслом, вы сможете узнать всю его подноготную – от производителя и даты розлива до маршрута до магазина.
Прозрачность – залог безопасности:
- Никаких сомнений в подлинности: Маркировка – эффективный инструмент борьбы с контрафактом, который не позволит недобросовестным производителям обманывать покупателей.
- Качество под контролем: Отслеживание пути продукции от завода до прилавка поможет выявить нарушения на любом этапе и гарантировать свежесть и безопасность масла.
- Осознанный выбор: Полная информация о продукте позволит принимать взвешенные решения о покупке и выбирать лучшее.
Цифровая революция на кухне:
Эксперимент с маркировкой растительных масел – лишь первый шаг на пути к полной цифровизации пищевой промышленности. В планах Минпромторга – распространить эту практику и на другие категории товаров.
В итоге выигрывают все: потребители получают гарантию качества и безопасности, производители – эффективный инструмент борьбы с нечестной конкуренцией, а государство – прозрачный и контролируемый рынок, сообщает pnz.ru.
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