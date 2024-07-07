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С сентября в магазинах России вводятся ограничения на продажу растительного масла

Минпромторг России делает ставку на прозрачность: с сентября прошлого года проходит масштабный эксперимент по маркировке всех видов растительных масел.

kubanmakler.ru

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Минпромторг России делает ставку на прозрачность: с сентября прошлого года проходит масштабный эксперимент по маркировке всех видов растительных масел. Цель амбициозная – защитить потребителей от контрафакта и некачественной продукции.

Что это значит для обычных покупателей? Представьте: сканируя QR-код на бутылке с подсолнечным или оливковым маслом, вы сможете узнать всю его подноготную – от производителя и даты розлива до маршрута до магазина.

Прозрачность – залог безопасности:

  • Никаких сомнений в подлинности: Маркировка – эффективный инструмент борьбы с контрафактом, который не позволит недобросовестным производителям обманывать покупателей.
  • Качество под контролем: Отслеживание пути продукции от завода до прилавка поможет выявить нарушения на любом этапе и гарантировать свежесть и безопасность масла.
  • Осознанный выбор: Полная информация о продукте позволит принимать взвешенные решения о покупке и выбирать лучшее.

Цифровая революция на кухне:

Эксперимент с маркировкой растительных масел – лишь первый шаг на пути к полной цифровизации пищевой промышленности. В планах Минпромторга – распространить эту практику и на другие категории товаров.

В итоге выигрывают все: потребители получают гарантию качества и безопасности, производители – эффективный инструмент борьбы с нечестной конкуренцией, а государство – прозрачный и контролируемый рынок, сообщает pnz.ru.

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