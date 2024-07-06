С сентября в магазинах РФ вводятся ограничения на продажу растительного масла

Министерство промышленности и торговли России инициировало значимый шаг в направлении повышения качества и прозрачности пищевых продуктов на рынке.

Недавно правительство РФ одобрило постановление о введении обязательной маркировки для растительных масел, включая такие популярные виды, как подсолнечное, оливковое, арахисовое и пальмовое масло, а также другие виды масложировой продукции.

Добровольный эксперимент продлится до 31 августа 2024 года. В его рамках производители и импортеры, а также компании, работающие в сферах оптовой и розничной торговли, получат возможность на практике протестировать процессы маркировки и взаимодействия с новой информационной системой.

Эта мера нацелена на укрепление контроля за качеством продукции, предлагаемой российским потребителям, и повышение уровня ответственности поставщиков. Маркировка позволит отслеживать движение товара от производителя до конечного потребителя, что сделает процесс покупки максимально прозрачным и безопасным.

Эксперимент по маркировке растительных масел станет частью более обширной стратегии цифровизации экономики, которая охватывает различные сектора и направлена на борьбу с подделками и улучшение информационного взаимодействия внутри страны. Основываясь на результатах пилотного проекта, Минпромторг планирует распространить практику маркировки на другие группы товаров.

Внедрение этой системы маркировки ожидается не только усилить доверие потребителей к продукции на полках магазинов, но и значительно повысить общий уровень пищевой безопасности в России, сообщает pnz.ru.