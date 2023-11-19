С сегодняшнего дня запрещено: в России вступило в законную силу новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

По информации, опубликованной PRIMPRESS, адвокат Максим Иванов сообщил гражданам России о новом положении, закрепленном на законодательном уровне, касающемся проверки приборов учета в жилых домах.

В соответствии с этим положением, управляющим жилищными компаниями теперь запрещено требовать от собственников квартир документы, подтверждающие проверку счетчиков. Вся информация о проверках приборов учета хранится в единой базе данных Росреестра, к которой управляющие компании могут обратиться для получения соответствующих сведений.

Тем не менее, многие жилищно-коммунальные компании продолжают требовать от граждан-собственников подтверждающие документы о проверке счетчиков, угрожая начислением платы за водоснабжение по повышенным тарифам в случае отсутствия таких документов.

Эти действия коммунальных служб являются незаконными, как подтверждено высшим судебным органом России. Отмечается, что необходимая информация хранится в соответствующих базах данных, и гражданам не требуется лично подтверждать проверку счетчиков, а также предоставлять документы в управляющие компании. Об этом информировал юрист.