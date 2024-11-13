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«С сегодняшнего дня — запрещено». Новое правило вводится для всех, у кого есть квартира или дача в России

В России вводится новое правило, направленное н...

dzen.ru

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В России вводится новое правило, направленное на усиление защиты прав собственников недвижимости.

Согласно информации от PRIMPRESS, изменения затронут процесс переоформления собственности на других лиц, часто используемый мошенниками для незаконного завладения жильем.

Суть нововведения

Юрист Ирина Сивакова объясняет, что теперь любые действия по переходу прав собственности на квартиры и дачи без согласия владельца будут запрещены. Это предотвращает риски, связанные с использованием поддельных документов или обмана для переоформления собственности на подставных лиц.

Как защитить свою недвижимость

Владельцы могут установить запрет на совершение любых сделок с их недвижимостью через портал государственных услуг. Достаточно подать заявление в Росреестр, после чего в базе данных появится пометка о невозможности проведения транзакций без ведома собственника.

Преимущества новой системы

Эта услуга будет предоставляться бесплатно всем гражданам, что делает ее доступной для каждого владельца недвижимости. Такое новшество сделает невозможным продажу, передачу или аннулирование прав на недвижимость без согласия владельца. Мошенники не смогут использовать даже доверенности, поскольку они теряют силу при наличии установленного запрета.

Значение нововведений

Эти меры значительно повышают безопасность сделок с недвижимостью, защищая граждан от потери собственности из-за мошеннических действий. Внедрение такой системы является важным шагом в борьбе с недвижимостными аферами, укрепляя доверие к правовой защите собственников.

Это изменение в законодательстве является примером усиления прав и гарантий для владельцев недвижимости в России, подчеркивая стремление государства обеспечивать надежную и справедливую среду для собственников.

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