«С сегодняшнего дня — запрещено». Новое правило вводится для всех, у кого есть квартира или дача в РФ

Владельцы квартир и дачных участков в России вскоре смогут обезопасить свою недвижимость от мошенников. Новые нормы, которые начнут действовать в ближайшее время, запрещает проведение сделок с объектами недвижимости без ведома их владельцев.

Это нововведение направлено на предотвращение незаконного переоформления собственности.

Как работают мошеннические схемы?

По словам юриста Ирины Сиваковой, мошенники часто используют поддельные документы или вводят владельцев в заблуждение, чтобы переоформить квартиры или дачи на подставных лиц. В таких случаях настоящие собственники могут даже не догадываться, что их имущество уже перешло в чужие руки, поскольку сделки проводятся без их участия.

Как защитить свою собственность?

Теперь владельцы недвижимости могут установить запрет на любые действия с их имуществом без их личного согласия. Для этого достаточно подать заявление через портал госуслуг. После этого в Росреестре появится специальная отметка, которая заблокирует возможность заключения сделок с недвижимым имуществом без участия владельца.

Почему это важно?

Новое правило лишает мошенников всех возможных инструментов, включая использование доверенности. После активации запрета ни продажа, ни передача недвижимости третьим лицам, ни отмена прав собственности без участия владельца будут невозможны. Таким образом, риск утраты имущества сведен к минимуму.

Как активировать защиту?

Перейдите на портал госуслуг. Найдите раздел подачи заявлений в Росреестр. Заполните заявление, указав данные вашей недвижимости. Отправьте документ на обработку.

Важно отметить, что эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно. После обработки заявления в базе Росреестра появится пометка о запрете проведения сделок без вашего участия.

Шаг в сторону безопасности

Нововведение обеспечивает надежную защиту прав собственников недвижимости. Оно значительно усложняет деятельность мошенников и помогает владельцам быть уверенными в сохранности своего имущества. Это очередной шаг к повышению безопасности на рынке недвижимости и укреплению доверия граждан к правовой системе.