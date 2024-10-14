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«С сегодняшнего дня»: водителям сказали, о чем пора позаботиться

Автовладельцам из некоторых регионов России сле...

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Автовладельцам из некоторых регионов России следует задуматься о смене летней резины на зимние покрышки.

Научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, предупредил, что отрицательные температуры в ночное время уже зафиксированы в ряде областей страны. Жителям Кирова, Нижнего Новгорода и других регионов, расположенных восточнее Москвы, рекомендуется срочно подготовить свои автомобили к зиме, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Ночные заморозки и скользкие дороги

По данным Вильфанда, в ближайшие дни ночные температуры в этих регионах будут стабильно опускаться до -5...-7 градусов. Это означает, что дороги станут скользкими, а тормозной путь автомобилей на летней резине значительно увеличится. Метеоролог настоятельно советует не затягивать с заменой покрышек, ведь своевременная подготовка к зимним условиям может предотвратить множество аварий.

Похолодание в других регионах

Похолодание не ограничится только европейской частью России. Жителям Приморья также стоит быть готовыми к понижению температур. В частности, после дождей, ожидаемых 14 и 15 октября, температурный фон в регионе резко снизится. По прогнозам Примгидромета, дневные температуры не будут подниматься выше +17 градусов, а это первый сигнал к подготовке транспортных средств к зиме.

Советы автовладельцам

Эксперты советуют не дожидаться первых снегопадов и начать менять резину при первых признаках ночных заморозков. Помните, что зимние покрышки обеспечивают лучшее сцепление с дорогой при пониженных температурах, даже если снег еще не выпал. Это особенно актуально для тех, кто живет в регионах, где погодные условия могут измениться буквально за ночь.

Подготовка автомобиля к зиме также включает проверку уровня охлаждающей жидкости, состояния аккумулятора и работы системы обогрева. Помните, что безопасность на дороге — это не только выбор правильной резины, но и общая готовность вашего автомобиля к холодам.

С приближением холодов автовладельцам в ряде регионов России, включая Киров, Нижний Новгород и Приморье, стоит поторопиться с заменой летних шин на зимние. Пренебрежение этим советом может привести к повышению риска аварий на скользких дорогах, что делает смену резины важным шагом для обеспечения безопасности.

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