«С сегодняшнего дня станет бесплатным»: новая льгота для российских пенсионеров вводится уже с 22 марта

Начиная с 22 марта, пожилые граждане по всему региону могут воспользоваться захватывающей новинкой в своих социальных клубах.

Анастасия Киреева, специалист в области пенсионного обеспечения, анонсировала старт уникальных программ обучения, предназначенных специально для старшего поколения. Среди новшеств — курсы по красоте и стилю, которые позволят пенсионерам бесплатно изучить искусство макияжа, секреты выбора одежды и многое другое.

Эти курсы предлагают не только обучение навыкам в области стиля и красоты, но и предоставляют возможность обучения другим дисциплинам, включая рисование, танцы, актерское мастерство и изучение языков. Такое разнообразие программ поможет пожилым людям не только обогатить свой досуг, но и возможно открыть для себя новые таланты и даже профессии.

Образовательные инициативы подобного рода уже показали свою эффективность в столичном регионе, где многие участники смогли успешно применить приобретенные знания и навыки в жизни. Такие курсы не только способствуют активному образу жизни среди пожилых, но и способствуют их социальной интеграции и самореализации.

Для участия в этих программах необходима предварительная регистрация. Пенсионеры, желающие присоединиться, могут подать заявку уже в марте. Эта возможность открыта для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, желающих обогатить свой опыт и приумножить свои знания.