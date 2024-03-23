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«С сегодняшнего дня станет бесплатным»: новая льгота для пенсионеров вводится в России уже с 23 марта

«С сегодняшнего дня станет бесплатным»: новая льгота для пенсионеров вводится в России уже с 23 марта

tgstat.ru

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С 23 марта стартует новая уникальная программа для пожилых граждан, как сообщает Анастасия Киреева, эксперт по вопросам пенсионного обеспечения.

Эта инициатива откроет перед старшим поколением двери в мир новых знаний и умений, предлагая бесплатные образовательные курсы в региональных клубах для пенсионеров. Среди предлагаемых направлений особое место занимают курсы по красоте и стилю, которые станут доступны уже этой весной.

Участники программы смогут освоить искусство макияжа, узнать секреты подбора одежды и многое другое. Эти знания не только обогатят их личный опыт, но и могут стать стартом для новой карьеры. Особенно актуально это для желающих изучить стилистику, ведь полученные знания могут лечь в основу будущей профессиональной деятельности.

Помимо этого, предусмотрены и другие направления для развития: от рисования и танцев до актерского мастерства и изучения иностранных языков. Программа открыта для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, желающих расширить свои горизонты и активно провести время. Участие в программе бесплатно, но требуется предварительная регистрация. Эта инициатива является прекрасной возможностью для пожилых людей обрести новые навыки и вдохновение для жизни.

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